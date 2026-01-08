Сняг и ограничения по пътищата, над 260 машини в действие

Над 260 снегопочистващи машини работят по републиканската пътна мрежа заради влошената зимна обстановка. Сняг вали в почти половината области на страната, като най-сериозни са валежите във Враца, Монтана и Ловеч, както и в планинските райони и проходите, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заради интензивния снеговалеж е въведено ограничение за движението на тежкотоварни автомобили през Троянския проход. Пътните настилки се обработват постоянно, за да се гарантира безопасността на пътуващите, като екипите на пътноподдържащите фирми са в готовност да реагират при усложняване на обстановката.

От АПИ предупреждават, че при необходимост е възможно временно затваряне на отделни участъци за почистване и обработка със смеси против заледяване. При силен вятър, навявания или намалена видимост трафикът може да бъде ограничаван до нормализиране на условията.

Пътната агенция призовава водачите да използват автомобили, оборудвани за зимни условия, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, както и да избягват рискови маневри и изпреварване на снегопочистващата техника.