Полицията разкри извършители на серия кражби в Пловдивско

След активно разследване полицаи от РУ-Раковски разкриха автори на домова кражба. Действията стартирали в събота по сигнал, че от къща в село Дрангово бил задигнат телевизор на стойност около 700 британски лири. В хода на работата станало ясно, че посегателството е дело на двама местни жители, единият от които с криминалистични регистрации. Мъжете са задържани за едно денонощие, а откраднатата от тях чужда собственост – иззета и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство.

Междувременно други двама познайници на криминалистите също попаднали в полицейските арести за поредни посегателства. В понеделник служителите на реда в Асеновград заловили 61-годишен мъж, опитал да отнеме с ловкост портмоне от раницата на ученик в района на местната автогара. В Пето РУ пък бил отведен 25-годишен пловдивчанин, заподозрян за кражба на кутия с парични дарения в помощ на болен човек от магазин в жк „Тракия“. Документирането на случаите продължава под наблюдение на прокуратурата.