НС отхвърли промените в Закона за НСО

След промяна на вота на ИТН Народното събрание отхвърли на първо четене промените в Закона за НСО, които предвиждаха да отпадне охраната на депутатите, а службата да пази само председателя на парламента, премиера и президента, пише БНР.

Законопроектът, който беше внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 10 декември миналата година, първоначално беше приет със 115 гласа „за“, 95 „против“ и 9 „въздържал се“.

Вносителите аргументираха инициативата с необходимостта от ефективно изразходване на публични средства и принцип на равнопоставеност.

По време на дебата обаче част от депутатите изтъкнаха, че функциите на МВР и НСО са различни и че промяната може да доведе до проблеми с трудовите правоотношения на служителите на службата.

„Този закон няма да постигне нищо, абсолютно нищо, с изключение на това, че ще увреди трудовите правоотношения на служителите в НСО. Само това ще се получи“, каза Маноил Манев от ГЕРБ.

„Популизмът, който завладява залата, ми се струва погрешен и не бива грешки в изпълнението на един закон да водят до неговата промяна. Беше редно да бъдат направени предложения за начина, по който се преценява застрашеността на едно лице, а не да се премахва възможността значими за държавата народни представители, и това важи най-вече за опозицията, да бъдат охранявани“, заяви Наталия Киселова от БСП.

След първоначалното гласуване председателят на парламента откри процедура по второто четене и отбеляза предложенията за промени между първо и второ четене. По искане на групата на „ДПС-Ново начало“ обаче беше обявена 30-минутна почивка. След паузата се стигна до промяна в позицията на „Има такъв народ“, която доведе до повторно гласуване. Така законопроектът беше отхвърлен с 99 гласа „за“, 95 „против“ и 28 „въздържал се“.

Подкрепа декларираха 36 депутатите от ПП-ДБ, 31 от „Възраждане“, трима от БСП-ОЛ, 11 от АПС, 10 от МЕЧ и 8 от „Величие“.



Промените бяха отхвърлени с гласовете на 63 депутатите от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-НН, един от БСП-ОЛ и четирима, нечленуващи в ПГ.

11 от БСП-ОЛ, 16 от ИТН и един депутат, нечленуващ в група, гласуваха „въздържал се“.

От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Петър Петров коментира, че промяната на вота е резултат от политически договорки и натиск зад кулисите. Подкрепиха го от МЕЧ в лицето на Кирил Веселински:

„Само за 30 минути ИТН, Тошко Йорданов и цялата им група усети Делян Пеевски някъде по тъмните стаички в парламента или и аз не знам къде. Така, както „Има такъв народ“ подкрепиха „Ново начало“, за да не мине този законопроект, така ще подкрепят днес и в Правна комисия отново ДПС“.

Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ реагира:

„Ако не бяхте тръгнали да изнасилвате залата – това нещо да мине веднага на второ четене, без да има възможност да мине през комисия, ние щяхме да си гласуваме, както си гласувахме и тук всички трябва да играем по вашата жалка, малка, мека свирчица, розова, за да ви правим кеф. Това няма да стане“.

С неприемането на този законопроект остава сегашната практика всички депутати да могат да ползват охрана от НСО.

Репортаж на Даниел Инков в предаването „12+3“ можете да чуете от звуковия файл.