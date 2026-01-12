Младежи си закупиха фалшиво евро чрез интернет обява

Криминалисти във Велико Търново разследват случай на прокарване в обращение на неистински евробанкноти, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По данни на полицията инцидентът е от 8 януари, когато група младежи са закупили чрез интернет обява т.нар. реквизитни банкноти – в евро, долари и турски лири. След това те решили да изпробват дали фалшивите пари ще бъдат разпознати и направили опит да се разплатят с тях в търговски обект. Първоначално продавачът не се усъмнил в автентичността на банкнотите, но впоследствие забелязал нередности и подал сигнал в полицията.

Извършителите са установени, а по случая е образувана преписка, която предстои да бъде докладвана в прокуратурата.

От ОД на МВР уточняват, че реквизитните банкноти лесно се различават от истинските – както по качеството на хартията, така и по липсата на водни знаци и защитна лента. Най-ясният отличителен белег е надписът „Prop copy“, отпечатан върху тях. Призовават гражданите да бъдат особено внимателни при получаване на евробанкноти, особено при разплащания с частни лица или в съмнителни ситуации.