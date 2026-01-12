Точно преди седем години на тази дата Пловдив застана в центъра на Европа с откриващото събитие на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. На 12 януари 2019г. десетки хиляди отпразнуваха началото на най-важния проект за града ни в новата му история край голямата сцена на бул. „Цар Борис III Обединител“. И дадоха началото на нещо, с което Пловдив продължава да живее.

„12 януари 2019 г. остана в паметта ни като момент на споделена гордост и вяра в силата на културата да променя градове и общности. Пловдив беше първият български град с тази титла. Но най-важното не беше самото отличие, а хората, които го изпълниха със смисъл – артисти, публики, доброволци, организации, деца и млади хора, които превърнаха културата в жив процес, а града в споделено пространство. Тази година не беше просто поредица от събития. Тя беше начало на дълъг процес, който продължава и днес – в хората, в пространствата и в идеите. В квартал „Капана“, по сцените, в музеите, по улиците и в срещите помежду ни. Седем години по-късно този дух продължава да живее – в разговорите, в събитията и в желанието да създаваме културата заедно“, поздрави екипът на фондация „Пловдив 2019“ жителите на града днес по повод годишнината.

Културата като дългосрочен процес

Инициативата показа, че Европейска столица на културата не е еднократно събитие, а дългосрочен процес, който изисква визия, устойчиво планиране и професионално управление. Титлата даде възможност България да започне да мисли за културата не като разход, а като инвестиция с реален социален и икономически ефект.

В периода 2017-2019 г. беше реализирана най-голямата публична инвестиция в култура в България, с общ бюджет над 20 млн. лева. Паралелно с това бяха привлечени значителни средства чрез спонсорства, международни програми и партньорства, което утвърди модела на публично-частно финансиране като работещ и устойчив.

Мащаб и професионализация на културния сектор

През 2019 година в Пловдив се реализираха 700 културни събития, от които 50 с международно участие, с повече от 5000 артисти и 430 подкрепени проекта, избрани чрез отворени и прозрачни процедури. Този мащаб и разнообразие бяха нови за България и доведоха до съществена промяна в управлението и възприятието за културата.

Проучванията показват, че само за две години – 2018 и 2019 в местната икономика на Пловдив са постъпили между 250 и 300 млн. лева, генерирани от близо два милиона посетители, дошли в града специално за културни събития. Заетостта в културния сектор нараства с 16%, а културата се утвърждава като реален икономически фактор.

Квартал „Капана“– живото наследство на ЕСК

Сред най-видимите и разпознаваеми резултати от Европейска столица на културата е квартал „Капана“. Някога подценяван район в самия център на Пловдив, днес той е първият квартал на творческите индустрии в България и едно от най-активните културни пространства в града. Промяната започва именно с културни проекти, артистични намеси и целенасочени публични инвестиции, които превръщат квартала в място за срещи между артисти, малък бизнес и публика.

Днес „Капана“ е естествена сцена за фестивали, концерти, изложби и независими културни инициативи. Той не само привлича хиляди посетители, но и създава нов модел за градско развитие, в който културата е двигател за икономическа активност, социални връзки и градска идентичност. Успехът на квартала показва как културната политика може да променя средата трайно и да дава пример за други градски зони в страната.

Наследството продължава

И след 2019 г. Фондация Пловдив 2019 продължава да подкрепя и развива културния потенциал на града чрез програми като „Наследство“, европейски проекти и образователни инициативи. През последните години в културно съдържание в Пловдив са инвестирани близо 13 млн. лева, а моделът на финансиране остава сред най-устойчивите в страната.

Създаването на градския бранд „City of Plovdiv – Пловдив си ти“ е още една стъпка към утвърждаване на културата като споделена идентичност – нещо, което се изгражда заедно с хората и за хората.

Отново заедно

Тази година градът отново се събира за фестивала “Пловдив си ти” по повод 7 години от Европейска столица на културата. В края на седмицата предстоят три дни, в които градът ще се превърне във вълнуващо преживяване- на 16, 17 и 18 януари.

Богатата културна програма ще бъде разположена на четири открити сцени в централната градска част. Програмата на фестивала „Пловдив си ти“ е структурирана в три основни направления, които обхващат различни публики и интереси. Първото направление е видео инсталацията в Подлез Археологически – пространство с дългогодишна роля в градския културен живот. Именно там ще бъде дадено официалното начало на тридневния фестивал. В петък, 16 януари 2026 г., от 18:00 ч., ще бъде представена специална видео инсталация, посветена на седмата годишнина от откриването на Европейска столица на културата през 2019 г. Инсталацията ще припомни ключови моменти, емоции и послания от изминалите години и ще насочи погледа към устойчивото културно развитие на града.

Второто направление включва три музикални сцени в градска среда, разположени на открито в централната част на Пловдив. Те ще съберат разнообразна музикална програма от утвърдени български изпълнители като Графа, Теодосий Спасов, Стефан Вълдобрев и популярни DJ-и, които ще създадат динамична атмосфера и ще предложат различни жанрове и настроения. Сцените ще бъдат място за срещи, танци и споделени мигове, независимо от възрастта и музикалните предпочитания на публиката.

Третото направление е програмата за деца, която ще допълни фестивалното преживяване с образователни и кулинарни активности в Дондуковата градина. Най-малките посетители ще могат да се включат в творчески занимания и игри, които по достъпен и забавен начин ги въвеждат в света на културата и изкуството.