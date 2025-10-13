Малолетно момче пострада при сбиване

ГрадътКриминалеНовини

14:00ч, понеделник, 13 октомври, 2025
В Трето РУ се изясняват обстоятелствата около сбиване между двама тийнейджъри в събота вечер. Според предварителната информация физическата саморазправа възникнала в парк на територията на район „Северен“, където заради личен конфликт 15-годишен нанесъл удари на свой малолетен познат. На пострадалия е оказана медицинска помощ. Нападателят му бил задържан с полицейска заповед, а по случая – образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Работата по случая продължава под наблюдение на прокуратурата.

