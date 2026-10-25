БЧК-Пловдив чества 148 години с над 15 000 членове и доброволци

С поредица от инициативи за популяризиране на дейността на Българския Червен кръст организацията в Пловдивска област отбелязва 148-та годишнина от неговото основаване. То се чества всяка година на 25 октомври с акции в цялата страна.

„Фактът, че тази общност съществува и работи в името на обществото вече близо век и половина, е доказателство за силата на човечността. Именно хуманитарният заряд прави БЧК силна и устойчива структура, тъй като доброто винаги привлича съмишленици“, се казва в специалния поздрав до членовете и доброволците на БЧК-Пловдив от името на Областния съвет.

Повече от 15 000 са сподвижниците на червенокръстката кауза в Пловдивска област. Непрекъснато се увеличава броят и на членовете, и на доброволците, от които 78% са постоянни. Това показва, че организацията е способна да действа адекватно в екстремни ситуации, тъй като разполага с достатъчно и подготвени екипи, според д-р Петрония Карамитрева, председател на Пловдивската областна организация.

Годишно над 50 000 човека от региона получават материална и психологическа помощ. През 2026 г. се развиват хуманитарното подпомагане, инициативи за психично здраве, програми за превенция на значими заболявания и насилие, проекти за справяне с агресията. Стремим се да утвърждаваме доверието в нас, за да знаят хората, че може да разчитат на БЧК във всеки момент, заяви Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет.

Пловдивската структура е една от най-старите и най-активните в страната. Тя е основана на 12 ноември 1879 г. от местни благодетели и става пионер в много начинания през следващите десетилетия.

Първата голяма болница в Източна Румелия е създадена от организацията на Червения кръст в Пловдив, която я финансира и управлява. По време на Първата световна война се грижи не само за българските войници, а и за чуждестранните военнопленници от лагера в Пловдив. През 20-те и 30-те години на миналия век изгражда павилиони за туберкулозно болни и така поставя основите на организираното здравеопазване за уязвими групи в града. През есента на 1944 г. осъществява първите акции за кръводаряване за спасяването на български войници, ранени във Втората световна война.

Новаторските проекти са отличителна черта на БЧК-Пловдив и в наши дни. Един от тях е за уникалния Многофункционален социален център, открит през 2000 г. Той е високо оценен и финансиран от Испанския Червен кръст и испанското правителство. Центърът е част от иновативните инициативи, с чиято помощ БЧК-Пловдив успява да стигне до повече нуждаещи се и да разширява групата на подпомогнатите.

„През този почти век и половина, преминавайки през социални промени, кризи и природни бедствия, БЧК остана стабилен стълб на солидарността. Неговата богата история е написана с труда, усилията и всеотдайността на хилядите доброволци и членове. Благодарим ви, че дарявате от времето и енергията си, за да вдъхвате кураж на уязвимите и да изграждате едно по-милосърдно общество. Специална признателност и за Българския младежки Червен кръст, който с ентусиазъм продължава нашия път“, се изтъква в поздравителния адрес на Областния съвет.