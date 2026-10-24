Над 305 хиляди души с право на глас в Пловдив на изборите утре

Общо 488 избирателни секции са образувани на територията на община Пловдив за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България утре. От тях 2 са секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначени за избиратели трайни увреждания, а 12 са образувани в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия са образувани в районите „Източен“ и „Северен“. Подвижната избирателната секция в район „Източен“ ще обслужва и избирателите в районите „Централен“ и „Тракия“, а подвижната секция в район „Северен“ – избирателите в районите „Западен“ и „Южен“.

В 466 избирателни секции в Пловдив е осигурено машинно гласуване, като в 62 от тях ще има по две машини. В останалите 22 секции гласуването ще се извършва само с хартиени бюлетини.

Съгласно окончателните избирателни списъци право на глас в Община Пловдив имат 305 802 избиратели, разпределени по райони както следва:

район „Централен” – 65 199 избиратели в 103 бр. избирателни секции,

район „Източен” – 45 122 избиратели в 72 бр. избирателни секции,

район „Западен” – 34 112 избиратели в 54 бр. избирателни секции,

район „Северен” – 44 207 избиратели в 76 бр. избирателни секции,

район „Южен” – 68 669 избиратели в 105 бр. избирателни секции

район „Тракия” – 48 493 избиратели в 78 бр. избирателни секции

За първи път право на глас на изборите на 25 октомври ще могат да упражнят 2 312 млади жители на Пловдив, родени в периода от 20 април до 25 октомври 2008 г. В избирателните списъци са включени и шестима столетници.

В изборния ден Община Пловдив осигурява безплатен специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. Заявки за превоз от дома до избирателната секция и обратно се приемат до 17.00 часа на 25.10.2026г. на телефон: 032/96 24 78.

Община Пловдив призовава избирателите да проверят предварително номера и адреса на избирателната секция, в която ще упражнят правото си на глас и да не отлагат проверката за изборния ден. Предварителната проверка ще улесни избирателите и ще допринесе за по-спокойното и безпроблемно протичане на изборния процес.