В 466 секции в Пловдив се гласува машинно

В община Пловдив гласуването се провежда в 488 избирателни секции – 474 обикновени, 2 подвижни и 12 в лечебни заведения, домове за възрастни хора и места за лишаване от свобода и задържане. В секционните избирателни комисии са назначени общо 4 248 членове.

Най-много секции и членове на СИК има в район „Южен“, най-малко – в район „Западен“. По избирателните списъци, предадени на секционните комисии на 24 октомври, право на глас в Пловдив имат 305 802 избиратели. Най-много са в район „Южен“ – 68 669, най-малко – в район „Западен“ – 34 112.

В 466 секции се гласува с машини – общо 528 устройства: в 404 секции има по една машина, а в 62 секции с по-голям брой избиратели – по две. В тези секции хартиена бюлетина се използва само ако машината спре и повредата не може да бъде отстранена. При две машини гласуването продължава на втората. Само с хартиени бюлетини се гласува в 22 секции – 8 обикновени с до 300 избиратели, двете подвижни и 12-те в лечебни заведения, домове и места за лишаване от свобода.

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. За тях са определени 53 секции във всички райони – на първия етаж, с осигурен достъп, обозначени с табели на входа на сградите и пред помещението. Такъв избирател може да гласува в своята секция, в една от 53-те или в която и да е друга подходяща за него секция, независимо от адреса си, като попълни на място декларация, че не е гласувал и няма да гласува другаде. Списъкът на секциите е публикуван на rik16.cik.bg. Заявки за безплатен специализиран транспорт до секция се приемат от Община Пловдив до 17:00 ч. днес на телефон 032/962 478.