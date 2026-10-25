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Спокоен старт на изборния ден в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:37ч, неделя, 25 октомври, 2026
0 119 Преди по-малко от минута

Изборният ден в Пловдив и областта започна без проблеми и към момента протича спокойно, съобщиха от полицията. Служителите на реда са поели външната охрана на местата за гласуване до приключване на изборите.

От РИК-16 информираха, че в 7:00 ч. всички секции на територията на Община Пловдив са стартирали успешно своята работа.

Униформените ще бъдат разположени извън изборните помещения, като в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети.

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане начина на гласуване.

При необходимост служителите на реда оказват съдействие само с изрично писмено поискване от председателите на секционните комисии.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:37ч, неделя, 25 октомври, 2026
0 119 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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