Спокоен старт на изборния ден в Пловдив

Изборният ден в Пловдив и областта започна без проблеми и към момента протича спокойно, съобщиха от полицията. Служителите на реда са поели външната охрана на местата за гласуване до приключване на изборите.

От РИК-16 информираха, че в 7:00 ч. всички секции на територията на Община Пловдив са стартирали успешно своята работа.

Униформените ще бъдат разположени извън изборните помещения, като в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети.

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане начина на гласуване.

При необходимост служителите на реда оказват съдействие само с изрично писмено поискване от председателите на секционните комисии.