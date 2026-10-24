Връщаме часовниците назад тази нощ

В неделя, 25 октомври, преминаваме към зимното часово време – в 4:00 часа стрелките се връщат на 3:00, а изборният ден започва по новото време

България преминава към зимното часово време в нощта срещу неделя, 25 октомври. В 4:00 часа сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – до 3:00 часа. Така нощта ще бъде с един час по-дълга.

Тази година смяната на времето съвпада с президентските избори. Гласуването започва в 7:00 часа по новото часово време, затова е добре избирателите да съобразят плановете си с промяната.

Телефоните ще се сверят автоматично

Смартфоните, компютрите и повечето съвременни електронни устройства обикновено настройват часа автоматично. При някои автомобилни часовници, стенни часовници и други устройства обаче може да се наложи ръчна корекция.

Кога отново ще местим стрелките?

Преминаването към стандартното часово време се извършва в последната неделя на октомври съгласно действащите европейски правила. В България практиката е въведена през 1979 г.

Следващата смяна ще бъде през пролетта на 2027 г. На 28 март часовниците отново ще бъдат преместени с един час напред, за да премине страната към лятното часово време.

На европейско ниво темата за прекратяване на сезонната смяна се обсъжда от години, но окончателно решение за отпадането ѝ все още няма.