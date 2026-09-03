Прогресивна България настоява за ясен план за развитие на „Екобус“

За ясен план за развитие на общинското дружество за градски транспорт „Екобус“ настоява пловдивската структура на управляващата страната партия Прогресивна България. От там изразяват притеснението си относно обжалването от три компании пред КЗК на обществената поръчка за доставка на 20 електробуса и зарядна инфраструктура.

„Става дума за проект на стойност близо 9,85 млн. евро без ДДС, който трябва да даде възможност на общинския превозвач да започне обслужването на линии 103 и 104. Когато три компании обжалват една обществена поръчка за близо 10 милиона евро, това вече не е обикновен административен проблем. Това е сериозен въпрос към начина, по който Община Пловдив подготвя и управлява обществените поръчки“, коментират от ПБ- Пловдив.

От формацията поставят въпроси към общината и очакват публични отговори:

„Кой подготви конкурсната документация? Защо тя е атакувана от три компании? Какъв е реалният срок за доставка на електробусите? И кога действително „Екобус“ ще започне да обслужва линии 103 и 104?“.

„Ще следим процедурата в КЗК и ще настояваме всички действия на администрацията по проекта да бъдат публични. Сигурни сме, че всички пловдивчани искат да се возят в модерни електрически автобуси. Недопустимо е Пловдив да изостава, а този проблем да е вече решен в близки общини като Асеновград и Пазарджик. Обжалването на поръчката за 20 електробуса не трябва да се превръща в поредното оправдание за отлагане на общинския транспорт в Пловдив. За нас въпросът не е само кога ще пристигнат тези 20 автобуса. По-важният въпрос е какъв градски транспорт иска Пловдив през следващите години“, допълват от Прогресивна България.

Предлагат Общината да представи ясен план за развитие на „Екобус“ като реален общински оператор – с конкретни срокове за доставка на автобусите, поетапно включване на нови линии и план за развитие на автопарка.