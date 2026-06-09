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Шофьор загина при тежка катастрофа край Нареченски бани

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 16:50ч, вторник, 9 юни, 2026
0 407 Преди по-малко от минута

Шофьор загина при тежка катастрофа на входа на Нареченски бани откъм Бачково. Сигналът е получен в РУ- Асеновград около 14.40 ч. По предварителни данни лек автомобил „Рено“ навлязъл в насрещната лента и се блъснал челно в лек автомобил „Хонда“.

С помощта на специализирана техника на пожарната е бил изваден шофьорът на първата кола, а от лекарския екип е констатирана неговата смърт.

В другия автомобил са пътували двама души, нямат сериозни наранявания, тестът с дрегер на шофьора е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 16:50ч, вторник, 9 юни, 2026
0 407 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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