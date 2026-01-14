Нова методика за парното се бави, сметките остават по стария модел

Методиката за изчисляване на сметките за парно ще бъде променена, след като настоящият модел беше определен като несправедлив и непрозрачен. Въпреки съдебните решения, до края на отоплителния сезон ще продължи да се прилага старата формула, тъй като новата все още се подготвя, съобщи председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

Предвижда се в изчисленията да бъдат включени фактори като санирането на сградите и състоянието на дограмата, но според Георгиев това може да направи формулата още по-сложна за потребителите. Разходите за сградна инсталация ще продължат да се разпределят според площта на жилищата.

Засега сметките ще останат прогнозни, като окончателните суми ще станат ясни след изравняването в края на сезона. Все още няма законов срок за въвеждане на новата методика, но целта е тя да бъде приложена до края на зимата.

Въвеждането на еврото няма да повлияе на цената на парното, тъй като ще се извърши само превалутиране на определените от КЕВР тарифи, увери Георгиев.