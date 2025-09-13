Събират средства за ученик с баща с ампутиран крак

Светлозар Дончев е самотен баща и диагностициран с рядкото съдово заболяване на Бюргер (Buerger’s Disease), което разрушава кръвоносните съдове и води до ампутации на крайниците. Преди да заболее Светлозар е имал сигурна и постоянна работа, с която е издържал и изхранвал семейството си. Заболяването обаче драматично променя живота му, правейки го нетрудоспособен с 91 % ТЕЛК.

Ситуацията на Светлозар допълнително се усложнява от факта, че животоспасяващата му терапия не се покрива от НЗОК, което го поставя в невъзможност да си осигури не само скъпоструващите медикаменти, но и основни и ежедневни нужди като храна и наем на жилището, където живее сам с 13 годишния си син.

В последната година положението на Светлозар значително се усложнява, тъй като заради заболяването му се налага да ампутират голяма част от пръстите на ръцете и краката му, както и дясното му стъпало. Поради тази причина вече близо една година Светлозар е напълно нетрудоспособен и той и синът му оцеляват буквално само и единствено чрез дарителски кампании.

В момента Светлозар и синът му Християн имат нужда от помощ и подкрепа, тъй като само след няколко дни е първия учебен ден, а те нямат средства не само за храна, наема на жилището, но и за тетрадки и учебни пособия. Благодарение на няколко татковци от Фейбук групата „Татковците на София“, която от години помага на Светльо и семейството му, са закупени нови дрехи и маратонки на Хриси. За да помогне на тежко болния самотен баща „Фондация дари-спаси живот“ прави дарителка кампания, чрез която да се съберат средства за учебни пособия на Християн, който ще бъде 6-ти клас, както и за храна, за наема на жилището им, който е в размер на 800 лв., за изравнителната сметка за парно в размер на 1800 лв., за ток, вода, както и за лекарствата и болкоуспокояващите на Светлозар, които са в размер на 1500 лв. Тежкоболния самотен баща и неговия син имат спешна нужда от 4500 лв., за да могат да покрият всички техни разходи и Християн да може пълноценно да тръгне на училище.

Обръщаме се с молба към всички хора с добри сърца за съпричастност към тежката житейска ситуация, в която е изпаднал Светлозар Дончев и 13 годишния му син Християн буквално всеки ден да се борят да оцеляват! Нека който с каквото може да помогне, а всяко направено добро се връща десетократно!

Сметките по които може да дарите средства и да помогнете на Светлозар Дончев и на сина му са:

IBAN: BG26SOMB91301036661102

BIC: SOMBBGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

Revolut: @svetloehzp

Телефон за връзка със Светлозар за помощ под формата на дрехи, храна и други дарения: 0877717471