Re:Bazaar отново превръща парк Гарнизонна фурна в сцена
Парк „Гарнизонна фурна“ ще се превърне в цветна сцена на 25 октомври за поредното издание на Re:Bazaar – градското събитие, което свързва хора, каузи и идеи за по-добро бъдеще.
Изданието под надслов „Рецепта за културна интеграция” (Prescription for Cultural Integration) се реализира с подкрепата на Район „Западен“ и в партньорство с Медицински университет – Пловдив. Основен акцент ще бъдат културната интеграция, здравословният начин на живот и активното участие на студентски и граждански общности.
В събитието ще се включат университетски асоциации, неправителствени организации и локални брандове. Посетителите ще могат да се насладят на работилници, игри, PreLoved зона за размяна на вещи и арт активности. През целия ден ще има детски занимания и образователни игри, а вечерта паркът ще се преобрази в уютна бар зона с музика и разговори под открито небе – до 22:00 ч.
Асоциацията на студентите по медицина – Пловдив ще организира детска зона по модела на Teddy Bear Hospital, където малчуганите ще „лекуват“ плюшени мечета, ще играят и ще научат важни хигиенни навици, показвайки, че лекарите не са страшни.
Асоциацията на студентите по дентална медицина ще демонстрира правилно миене на зъби и основни принципи на оралната хигиена чрез специални модели и кратки обучения.
Асоциацията на студентите по фармация – Пловдив ще подготви мини „фарма работилница“ с празни капсули за игра, пластелини, картинки за оцветяване и късметчета на рецептурни бланки, доказвайки, че образованието може да бъде и забавно.
Район „Западен“ ще участва с щанд, на който представители на администрацията ще запознаят гостите с дейността на институцията и с проекта CITIZEMP, насочен към повишаване на информираността на обществото относно ползите от прилагането на добри зелени практики. В събитието ще се включи и кметът на района – Тони Стойчева. „Един от приоритетите на Район „Западен” са екологичните теми – рециклиране, устойчиво потребление и зелена система, затова винаги подкрепяме провеждането на подобни инициативи“, споделя тя.
За студентите и международните гости на събитието ще се проведе Майна Тур – автобус, който ще кара посетителите на разходка с гид из Стария град на Пловдив, която ще тръгва от парка в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 ч. Тя ще представи по забавен и неформален начин историята, културата и духа на града.
Зеленият гост на Re:Bazaar е Институт за граждански инициативи ЕТОС – организация, която работи за обществено здраве и информираност чрез кампании като „Да поговорим за затлъстяването“.
Танцовият състав „Гайтани” ще се включи с няколко изпълнения, като ще покаже красотата на българския фолклорен танц пред чуждестранната аудитория.
Re:Bazaar е част от поредицата градски събития на Maina Town, които насърчават устойчивия живот, доброволчеството и споделените общности.
Дата: 25 октомври 2025 г.
Място: Парк „Гарнизонна фурна“ (ъгъл бул. „Копривщица“ и Пещерско шосе, срещу LIDL)
Време: 10:00 – 18:00 ч. (бар зона до 22:00 ч.)
Вход: свободен
248 коментари
Hey there, I just found an excellent website to order medications cheaply. For those who need no prescription drugs, this site is highly recommended. Fast delivery and it is very affordable. Check it out: click here. Have a great week.
Greetings, I just discovered an amazing online drugstore for cheap meds. For those looking for generic pills cheaply, this site is highly recommended. You get lowest prices worldwide. Check it out: https://indiapharm.in.net/#. Cheers.
Hello everyone, I recently came across a great resource for cheap meds. For those seeking and want generic drugs, this site is a game changer. Great prices plus secure. Link is here: read more. Stay safe.
Hey there, I wanted to share a reliable online drugstore for purchasing pills cheaply. If you need cheap meds, this store is worth a look. Secure shipping plus huge selection. Visit here: read more. Be well.
Bonaslot adalah bandar judi slot online nomor 1 di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Maxwin sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Link alternatif п»їhttps://bonaslotind.us.com/# slot gacor gas sekarang bosku.
Info slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan resmi. Bonus new member menanti anda. Akses link: ï»¿https://bonaslotind.us.com/# Bonaslot daftar raih kemanangan.
п»їHЙ™r vaxtД±nД±z xeyir, siz dЙ™ yaxЕџД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mГјtlЙ™q Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ sГјrЙ™tli Г¶dЙ™niЕџlЙ™r burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ bonus qazanД±n. Oynamaq ГјГ§Гјn link: п»їPinup uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
ï»¿Halo Slotter, lagi nyari situs slot yang hoki? Coba main di Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Deposit bisa pakai Dana tanpa potongan. Daftar sekarang: ï»¿https://bonaslotind.us.com/# slot gacor semoga maxwin.