5 спортни клуба в Пловдив, в които децата се забавляват

В свят, в който екраните често изместват движението, пловдивските спортни клубове се превръщат в места, където децата могат да спортуват с удоволствие, а родителите откриват нов начин да бъдат част от тяхното израстване. Представяме ви пет клуба, които доказват, че спортът може да бъде и игра, и урок за живота.

TERES Gym & Fight Club

TERES Gym & Fight Club е спортен център с над десетгодишна история, лицензиран член на Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай. В него ежедневно тренират стотици деца в дисциплини като бразилско джиу-джицу и кикбокс, където чрез спорт и игра се развиват не само физически умения, но и самодисциплина, увереност и умението да се защитават.

Родителите също са добре дошли, защото докато децата тренират, майки и татковци могат да се включат в паралелни функционални тренировки, което превръща спорта в обща семейна дейност. Залата разполага с над 400 кв.м модерно оборудвана площ, а панорамното кафе предлага уютно място, откъдето родителите могат да наблюдават тренировките.

Хандбална академия „Аладжов“

Хандбална академия „Аладжов“ в Пловдив е школа с мисия да възпитава характер, дисциплина и любов към спорта. Тук деца от 6 до 14 години тренират в позитивна атмосфера, където хандбалът започва като игра и се превръща в път към личностно развитие. Академията се отличава с иновативен подход – индивидуални тренировъчни карти, десетстепенна система за напредък и активно участие на родителите. Със своите безплатни тренировки и събития като приятелския мач „родители срещу деца“, клубът изгражда истинска общност, в която спортът е радост и вдъхновение.

Фехтовална академия Пловдив

Фехтовална академия Пловдив е място, в което децата откриват благородството на спорта и изкуството да побеждаваш с финес. Основана през 2024 г., академията предлага тренировки по сабя и рапира за деца, юноши и възрастни, водени от млади и вдъхновени треньори.

Тук фехтовката е не просто съревнование, а начин да се изграждат концентрация, самодисциплина и уважение към противника. Атмосферата е приятелска и мотивираща, а родителите също могат да бъдат активни партньори в процеса.

DS Magnifique

DS Magnifique е танцово студио с над десетгодишна история, което развива таланта на децата (и на родителите) чрез класически балет, модерни танци и латино-ритми.

Екипът е млад и вдъхновен, ръководен от педагога и хореографа Нора Маршаха, която изгражда среда за творческо израстване, увееност и сценично присъствие.

Подходът е семеен: учениците имат възможност да започнат още от ранна възраст, да се развиват в групи с индивидуален подход, а родителите също са добре дошли. Студиото се отличава с художествени изяви, гала вечери и активна социална дейност — така танцът става не просто упражнение, а преживяване, което обогатява характера и културата на децата.

Волейболен клуб „Марица“

Волейболен клуб Марица Пловдив е основан през 1950 г. и през годините се превърна в една от най-успешните школи по волейбол в България. Марица е първият клуб в историята, спечелил всички възможни национални титли в един сезон. Отборите на клуба триумфират като шампионки на България при жените, при девойките старша възраст (до 20 години), девойките младша възраст (до 18 години), момичетата до 16 години и момичетата до 14 години. а за децата клубът предлага среда, в която не само се развиват волейболни умения, но и се възпитават характер, отборен дух и любов към спорта