Извънредно се почистват дъждоприемните шахти в Пловдив заради метеорологичните прогнози за интензивни валежи, съобщи директорът на ОП „Чистота“ инж. Десислава Георгиева.

Превантивно са обработени съоръженията по възлови кръстовища и булеварди – на Коматевско шосе, Голямоконарско шосе, бул. „Васил Априлов“, под надлез „Скобелева майка“, бул. „Христо Ботев“, подлеза на ул. „Гладстон“ и други, където при проливни дъждове се събира голямо количество вода.

От ОП „Чистота“ са осигурили 3 аварийни екипа, които от понеделник работят на невралгични места и реагират на сигнали на граждани. Призовават се пловдивчани да алармират за запушени шахти на спешния телефон на ОП „Чистота“ 032 675 817.