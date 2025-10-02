Сдружение „Спри рака“ стартира национална кампания „25 – Избери живот. Прегледай се навреме!“, в рамките на която организира информационна среща с дискусионен форум. Събитието ще се състои на 4 октомври 2025 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала (вход от ул. „Иван Вазов“) на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

На 11 октомври от 11:30 ч. на Гребната база ще се проведе благотворителния крос „Избери живот. Прегледай се навреме!“.

Целта на кампанията е да повиши осведомеността за ранната диагностика и за модерните терапии на онкологичните заболявания, както и да предостави подкрепа и полезни насоки на пациентите и техните близки.

В срещата ще участват онколози, кардиолог, лъчетерапевт и хирург.

В програмата е предвидена презентация за правилно хранене, движение и помощ при проблеми с психиката. Застрахователна компания ще представи възможностите за медицински застраховки за лечение в страната и в чужбина.