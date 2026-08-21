По-малко от месец до SEPTICFLESH в Пловдив

Античният театър в Пловдив ще бъде сцена nа 19 септември 2026 г., събота, на единствения концерт на Septicflesh с оркестър и хор за 2026 г. и последната европейска изява на групата за годината.

За ексклузивния спектакъл „Ancient Whispers“ Septicflesh ще са в пълния си състав, който включва и оригиналния член от създаването й през 1990 г. (заедно с братята Spiros и Christos Antoniou) Sotiris Vayenas „Sotiris Anunnaki V.“

За шоуто към групата се присъединяват гост-музикантите Fany Melfi, Aphrodite Patoulidou и Vahan Galstyan, а зад диригентския пулт ще застане международно признатият холандски диригент Koen Schoots.

Маестро Koen Schoots ще дирижира мащабната музикална програма на „Ancient Whispers“. Той работи със Septicflesh при трите им досегашни пълномащабни оркестрови представления в Европа – разпродадените концерти на групата в Одеона на Ирод Атик под Акропола в Атина – едно през 2024 г. и две през 2025 г.

От особена важност и приятна изненада за феновете ще бъде появата на Sotiris Vayenas, тъй като той е една от ключовите фигури в историята и творчеството на Septicflesh. Заради професионалните си ангажименти извън музиката той обичайно не участва в турнетата, а концертните му появи изобщо със Septicflesh са изключително редки и са запазени за специални събития.

Sotiris е автор на текстовете на Septicflesh, изпълнява чистите вокали, свири на клавишни и китара в студийните записи и е сред композиторите на групата. На 19 септември той ще бъде на сцената на Античния театър за „Ancient Whispers“.

Fany Melfi е вокалистка, позната с работата си както в метъл музиката, така и в кинематографични продукции. Сътрудничила е със Septicflesh, Belphegor и On Thorns I Lay и участва в редица студийни записи. Тя вече е излизала на сцена със Septicflesh, включително на двата оркестрови концерта на групата в Одеона на Ирод Атик в Атина през 2025 г. Работата ѝ включва и музика за видеоиграта Mandragora и документалния филм Made in Vain.

Aphrodite Patoulidou е оперно сопрано и мултидисциплинарен артист с впечатляваща международна кариера. Работила е с London Symphony Orchestra, The Cleveland Orchestra и Royal Concertgebouw Orchestra и е излизала на сцените на La Monnaie, Berlin State Opera, Dutch National Opera и Teatro Real. Паралелно с класическата сцена тя работи и в съвременни музикални проекти, гастролирала е с Igorrr и наскоро си сътрудничи със Septicflesh. Участва в саундтрака на Titan Quest, свири на никелхарпа и работи като визуален артист.

Vahan Galstyan е сред утвърдените изпълнители на дудук. Работил е с Vangelis по музиката, свързана с „Alexander“, и има участия в множество международни продукции и концерти. Характерният звук на древния арменски инструмент ще бъде още един специфичен музикален пласт в оркестровата концепция на „Ancient Whispers“.

В Пловдив Septicflesh ще излязат на сцената заедно с оркестъра и хора на Опера Пловдив, а античната сцена ще се превърне в естествен декор на симфоничния свят на групата.

Интересът към концерта вече далеч надхвърля границите на България. Билети за „Ancient Whispers“ са закупени от фенове от 46 държави, а броят на представените страни продължава да расте. Публиката в Пловдив ще събере почитатели на Septicflesh от Европа и от различни точки на света за концерт, който няма да бъде повторен другаде през 2026 г.

След триумфа на Septicflesh в Одеона на Ирод Атик в Атина идва ред на още една антична сцена. На 19 септември 2026 г., събота, в Античния театър в Пловдив групата ще представи „Ancient Whispers“, единствения си концерт с оркестър и хор за годината и последния си концерт в Европа през 2026 г.

SEPTICFLESH – ANCIENT WHISPERS

Spiros „Seth Siro Anton“ Antoniou – бас китара и твърди вокали

Christos Antoniou – китара

Sotiris Vayenas „Sotiris Anunnaki V.“ – чисти вокали

Kerim „Krimh“ Lechner – барабани

Dinos „Psychon“ Prassas – китара

с оркестър и хор

диригент: Koen Schoots

гост музиканти: Fany Melfi, Aphrodite Patoulidou и Vahan Galstyan

19 септември 2026 г., събота

Античен театър, Пловдив

Билети в системата на Eventim: https://www.eventim.bg/eventseries/septicflesh-with-orchestra-and-choir-4072619/

Facebook събитие: https://fb.me/e/6yI7vtS29



Снимки: Annie Atlasman

Снимка на групата: Stela Mouzi