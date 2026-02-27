Гюров съобщи за сигнал, свързан с националната сигурност

Служебният министър-председател Андрей Гюров съобщи на брифинг в Министерския съвет, че е получил сигнал от служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов, който може да е свързан с националната сигурност.

По думите му вече е започнала възложената проверка, която трябва да обхване всички министерства. Министерството на финансите събира информация за сключени договори по обществени поръчки, предстоящи плащания и извършени авансови преводи.

Очаква се до началото на следващата седмица всички данни да бъдат предоставени и обобщени. След приключване на анализа резултатите ще бъдат оповестени публично.

Гюров заяви, че при първоначалния преглед вече са открити притеснителни данни. Според него служебният министър Иван Христанов е установил сериозна корупционна практика, която може да има отражение и върху националната сигурност.