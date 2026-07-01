В Пловдив обсъждат възможността за нови магистратури 

Областният управител на Пловдив: Има остър недостиг на кадри в ключови сектори

Георги Янев и ректорите на пловдивските вузове обсъдиха възможността за нови магистратури и капиталова програма за модернизация на висшето образование

„Пловдивска област изпитва остра нужда от подготвени кадри в ключови сфери“, заяви областният управител Георги Янев по време на работна среща с ректорите на висшите училища в Пловдив, която се проведе под домакинството на ректора на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов.

Областният управител подчерта, че институциите – държавни, областни и общински – са изправени пред сериозен недостиг на експерти, което затруднява вземането на стратегически решения и изпълнението на дългосрочни политики. „Заварваме обезкървени институции. Държавата днес и през следващите десет години ще има нужда от подготвени специалисти, от нови идеи, от хора, които да работят за модерно управление, дигитализация и ефективни публични услуги“, посочи Янев. Той очерта секторите, в които недостигът е най-осезаем: екология, урбанистика, инфраструктура, транспортна свързаност, регионално развитие, технологии и дигитализация. Също така посочи управлението на бедствия и аварии и водния сектор, където климатичните промени и модерното управление на ресурсите изискват висока експертиза. Областният управител призова университетите да обмислят създаването на нови магистърски програми, насочени към нуждите на местното, регионалното и националното управление, като подчерта, че именно висшите училища могат да осигурят експертизата, необходима за разработването и прилагането на ефективни политики.

В срещата участва и председателят на „Висше образование и наука – КНСБ“ проф. Лиляна Вълчева. Тя посочи, че действащата „Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития“ с четиригодишен период и финансиране от около 200 милиона лева чрез МОН вече е довела до значително подобряване на условията на живот за студентите. Проф. Вълчева предложи да се обособи ресурс в централния бюджет по региони. Така например в област Пловдив всички държавни и частни висши училища ще могат целенасочено да изграждат съвременна материална база за качествено обучение, научно-изследователска и развойна дейност в подкрепа на бизнеса и икономическото развитие в региона. Националният синдикат „ВОН – КНСБ“ ще подкрепи подобна инициатива, тъй като тя ще позволи средствата от капиталовата програма на държавата да достигат и до висшите училища, които от години не разполагат с достатъчно средства в субсидиите си.

Необходимо е изграждане на нови учебни лаборатории, научни центрове и бази, обновяване на учебни корпуси и нови общежития, като предложението включва прозрачен механизъм с ясни критерии за разпределение на средствата. Проф. Вълчева допълни, че дискусиите по общата позиция вече се водят активно между национално представителните синдикати, Сдружението на висшите училища – частни, държавни и медицински, както и с Министерството на образованието и науката. Тя настоя и за стриктно спазване на чл. 92 от Закона за висшето образование, гарантиращ ръст на академичните възнаграждения предимно за младите асистенти, изследователи и постдокторанти.

Ректорите на пловдивските университети подкрепиха напълно включването на средства за капиталови разходи в държавния бюджет, аргументирайки се, че без сериозни инвестиции висшето образование не може да отговори на нуждите на съвременната икономика и обществото. Те подчертаха, че нови кампуси и студентски общежития не са строени от 30–40 години, а съществуващата инфраструктура е морално и физически остаряла. Според тях целевата капиталова програма е жизненоважна, защото ще позволи модернизация на учебните корпуси, ще подобри условията за обучение и ще направи университетите конкурентоспособни.

Ректорите настояха, че освен чрез държавно финансиране, висшите училища трябва да имат възможност да модернизират своята база и чрез механизми на публично‑частно партньорство, които да позволят по‑гъвкаво и бързо обновяване на инфраструктурата. Те посочиха, че университетите не бива да разчитат единствено на държавата, а да могат да привличат частни инвестиции за обновяване на учебните си бази, като за целта е необходимо да получат достъп до нисколихвено кредитиране, което да им даде възможност да реализират мащабни проекти без да натоварват бюджетите си.

В отговор областният управител Георги Янев съобщи, че много скоро управляващите от „Прогресивна България“ ще внесат в Народното събрание законопроект за публично‑частно партньорство, изготвен на база успешния модел на Полша. Той подчерта, че там ПЧП работи ефективно, защото са изградени ясни правила, има силна държавна подкрепа, професионална подготовка на проектите и активни общини, които участват в процеса.