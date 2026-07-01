Австралийският художник Алек Хейлс открива самостоятелна изложба в Пловдив

Пространството Galeriata в Пловдив ще бъде домакин на самостоятелната изложба „Непоследователност и повторение“ на австралийския художник Алек Хейлс. Експозицията ще бъде открита на 7 юли от 19:00 часа и ще може да бъде разгледана до 24 юли.

Изложбата представя най-новите творби на автора, създадени в периода 2024 – 2026 г., и проследява неговите търсения в областта на съвременната живопис, рисунката и дигиталния колаж. Посетителите ще видят мащабни маслени платна, произведения в смесена техника и дигитални асамблажи, обединени около идеята за повторението, промяната и непрекъснатата трансформация.

В работите си Хейлс изгражда свят, населен с хибридни фигури, които преминават между човешко, машинно и животинско съществуване. Чрез тях той поставя въпроси за идентичността, технологиите и начина, по който съвременният човек възприема себе си в един все по-динамичен и взаимосвързан свят.

Настоящата експозиция изследва и темата за сингулярността – като художествен принцип и като философска идея. Авторът съчетава влияния от модернизма, футуризма и сюрреализма, като размива границите между абстракцията и фигурацията и оставя място за случайността, експеримента и грешката като част от творческия процес.

Алек Хейлс е работил в Пловдив през 2023 и 2024 година, преди да се установи последователно в Талин и Дъблин. През тази година му предстои обучение в магистърската програма по съвременно изкуство на Естонската художествена академия. Изложбата в Galeriata е първата му самостоятелна експозиция след завършването на висшето му образование.

Куратор на изложбата е Калина Пейчева, а графичният дизайн е дело на Рая Димитрова.

Експозицията може да бъде посетена в Galeriata (ул. „Райко Даскалов“ 73) с работно време от 16:00 до 20:00 часа, всеки четвъртък, петък, събота и неделя.