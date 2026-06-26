Нов STEM център отвори в ЕГ „Иван Вазов“

Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив днес официално откри своя новоизграден високотехнологичен STEM център „ТехЛаб 2“. Модерното образователно пространство обединява наука, технологии, инженерство, предприемачество и творчество в подкрепа на реални решения за обществото.

Домакинът на събитието, директорът на гимназията Вихра Ерамян, посрещна официалните гости, сред които бяха заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив Пламен Панов, областният управител Георги Янев, както и представители на Регионалното управление на образованието (РУО) към МОН.

В ролята на гидове по време на обиколката в четирите тематични кабинети-лаборатории влязоха самите възпитаници на училището. С много въображение и знания те представиха пред гостите своя иновативен проект „Пловдив 2050“ – впечатляващ модел на града на бъдещето.

Новият STEM център е поредното доказателство, че публичният финансов ресурс може да се инвестира ефективно и с дългосрочна визия в модерно технологично оборудване и в развитието на младите таланти на Пловдив.