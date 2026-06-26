Пловдив посреща над 180 състезатели за Държавно първенство по триатлон

В периода 3 – 5 юли 2026 г. Гребната база в Пловдив ще бъде домакин на Държавното първенство по триатлон – спринтова дистанция. Това е първото състезание от календара на Българската асоциация по триатлон за 2026 година.

Очаква се в надпреварата да се включат повече от 180 състезатели от цялата страна. Те ще премерят сили в различни възрастови групи – от най-малките участници до мъже и жени.

Програмата обещава два дни, изпълнени с динамични стартове, детски щафети, щафети за възрастни, оспорвани битки, много емоции, атрактивни награди и истински спортен празник за състезатели и публика.

Официалното начало на състезателната програма е на 4 юли (събота). От 08:00 часа стартират стартовете при мъжете и жените на спринтова дистанция.

Надпреварата продължава на 5 юли (неделя) с дисциплините за детските възрастови групи и щафетите. Официалното закриване и церемонията по награждаването ще започнат от 14:00 часа.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта и с логистичната подкрепа на Община Пловдив.

Основни партньори и спонсори на първенството са Минерална вода Devin, Ditabus, Opticlasa, ISDIN Bulgaria, Gama Organica, Eat and Go, както и други компании, които подкрепят развитието на триатлона в България.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Пловдив да посетят Гребната база и да подкрепят състезателите по трасето.

Снимки: Спортен календар