Понякога най-красивите проекти започват тихо, като мечта. Така се ражда и Частно основно училище „Слънчев лъч“ – от желанието на една майка да създаде по-добра, по-човечна и вдъхновяваща среда за образование на своето дете.

Още през 2010 г. мечтата започва да придобива реални очертания. В продължение на близо десет години с много отдаденост и ясна лична мисия г-жа Мария Паева извървява пътя от идея до изграждането на собствена училищна сграда. През 2017 г., в южната част на Пловдив, в местността Витрогона до село Марково, се издига не просто училище, а дългосрочен образователен проект, създаден с визия за бъдещето.

Сградата, построена с кредитни средства, е вдъхновена от принципите на Васту архитектурата и свещената геометрия. Разположена в подножието на Родопите, тя съчетава хармония, светлина и връзка с природата – среда, която подкрепя естественото развитие на децата. Просторният двор, зелените площи и класната стая на открито превръщат ученето в живо преживяване.

Днес училището обучава деца от първа група детска градина до 7. клас, а през следващата учебна година ще отбележи своята десета годишнина. Тя ще бъде белязана от завършването на трети етаж на сградата. Там ще се помещават голяма библиотека, втори физкултурен салон и специален кабинет по творчество, обособен като пространство за тъкане, плъстене, бродиране и завръщане към старите български занаяти и традиции.

„Слънчев лъч“ е много повече от образователна институция, то е философия. В него образованието върви ръка за ръка с емоцията, свободата и личностното израстване. Учебният им план надгражда държавните стандарти и поставя акцент върху дълбокото разбиране и практическото приложение на знанията. Проектно-базираното обучение стимулира изследователския дух, а доказани педагогически подходи като сугестопедията на проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева, както и слънчедвата педагогика за хармонично развитие са в основата на учебния процес.

За най-малките предстои въвеждането на обединен модел между слънчева и валдорфска педагогика – подход, който поставя детето в центъра и развива неговата емоционалност, креативност и вътрешна устойчивост. Изключително важна част от обучителния процес е връзката с природата и времето, прекарано навън. Всяка възможна минута се използва за обучение и игра на открито – между слънцето и земята.

Чуждоезиковото обучение също е приоритет. Английският език се изучава от подготвителна 3 и 4 група до 7. клас , а от 5. до 7. клас учениците имат възможност да продължат с руски като втори език. Училището е център на Cambridge и дава възможност за придобиване на международно признати сертификати. Наред с академичната подготовка, в „Слънчев лъч“ се отдава специално внимание и на развитието на талантите у децата чрез творчество и изкуство. Всяко дете от 1. до 4. клас изучава избран от него музикален инструмент – важна част от стремежа към баланс между наука и изкуство.

В „Слънчев лъч“ традициите са живи. Еньовден, Сирни и Месни заговезни, равноденствието и слънцестоенето, кукерски обичаи – всички те са свързани с природата, а празниците не са просто отбелязване в календара, а преживяване, което възстановява връзката на децата с българските корени.

Целта не е просто усвояване на знания, а изграждане на мислещи, осъзнати и уверени личности.

„Слънчев лъч“ не е само училище, а една сбъдната мечта, превърнала се в светлина за десетки семейства.