Британската сензация Kosheen идва в Пловдив

Британската електронна сензация Kosheen се завръща в България с два специални летни концерта – на 6 август в Клуб Маймунарника в София, и на 7 август в Пловдив на Античния театър. За публиката под тепетата събитието ще бъде още по-специално – това ще бъде първото гостуване на групата в Пловдив.

Със своя неподражаем микс от drum’n’bass, trip hop, breakbeat и рок енергия, Kosheen са една от най-разпознаваемите британски формации на последните две десетилетия. Групата избухва в началото на 2000 г. с хитовете „Hide U“, „Catch“, „Hungry“ и „All In My Head“, а дебютният им албум „Resist“ достига платинен статус във Великобритания и влиза в Топ 10 на британските класации.

Любопитен факт е, че Kosheen са създадени в Бристол – градът, дал на света легендарни имена като Massive Attack и Portishead. Именно там групата оформя своя уникален звук, който комбинира суровата енергия на drum’n’bass сцената с емоционалния и хипнотичен вокал на харизматичната Sian Evans. Преди да стане лице на Kosheen, тя пее в джаз, хип-хоп и соул формации, а по-късно достига и до №1 в британските класации с колаборацията си с DJ Fresh – „Louder“.

Известни със силното си концертно присъствие и емоционални live изпълнения, Kosheen отдавна са повече от електронна група – те са истинско сценично преживяване. Публиката в София и Пловдив ще чуе на живо емблематичните им хитове, както и селекция от музиката им през годините, представена с модерно звучене и впечатляваща енергия.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg, организатор е Event Masters.