Нов проект популяризира архивите на библиотека „Иван Вазов“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:12ч, петък, 27 февруари, 2026
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив реализира проект, насочен към опазването и популяризирането на културното наследство, съхранявано в библиотеката. „ПАМЕТ И ГРАД: ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЛОВДИВ“ е образователен и културен проект с грижа към онези библиотечни фондове, които са част от архива на българската книжнина. Другата основна цел на проекта е извеждане на това културно наследство извън пределите на библиотеката чрез достъпни и иновативни форми на представяне. Ключов елемент в дейностите е професионалната реставрация на редки картографски издания и периодични издания от миналия век. Предвижда се дигитализация и свободен онлайн достъп до ценни исторически документи, както и провеждане на публични събития, изложби и образователни инициативи, които да ангажират широката аудитория.

В рамките на проекта ще се проведат работилница по реставрация и два образователни семинара с участието на реставратори и библиотекари в библиотеката и извън нея. Предстои да се проведат и четири изложби: 

  • 2–6 март 2026 г. в Дом на културата „Борис Христов“
  • 10–16 март 2026 г. в НЧ „Алеко Константинов“  – Пловдив
  • 18–23 март 2026 г. в Аграрен университет Пловдив
  • 24–31 март 2026 г. в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

ПАМЕТ И ГРАД: ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЛОВДИВ“ е част от проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“ на Община Пловдив, по процедура „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз.

