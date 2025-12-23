Коледен благотворителен базар събра ученици и социални организации в прокуратурата в Пловдив

В навечерието на коледните и новогодишни празници ученици от Основно училище „Княз Александър I“ в гр. Пловдив и представители на Центъра за подкрепа на лица с увреждания към сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ в гр. Пловдив гостуваха с благотворителен базар в Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура-Пловдив. Те събираха средства за различни каузи – в подкрепа на деца със заболявания, в помощ на пловдивски храм, за закупуване на консумативи по занаятчийство на хора с увреждания и на медицинска апаратура др. На базара се предлагаха ръчно изработени картички, коледни и новогодишни сувенири, свещници, разноцветни украшения за елха и др.

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев поздрави учениците и представителите на Центъра за подкрепа на хора с увреждания и им благодари за участието в инициативата.

„За нас тази подкрепа е важна, за което благодарим на прокуратурата, че за поредна година ни предоставя възможност да представим нашите празнични сувенири“, каза Невена Божилова, зам.-директор на сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“.

Коледният благотворителен базар на учениците и представители на социални институции е традиционен и се провежда в пловдивската прокуратура с различни каузи.