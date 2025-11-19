Американски колеж в София: образование на световно ниво със 165 годишна традиция

Американският колеж в София (ACS) е най-старото американско учебно заведение извън Съединените щати и едно от най-старите училища в България. В класните стаи на гимназията учениците се изправят пред сложни въпроси, правят връзки между различни дисциплини и прилагат наученото за решаване на реални проблеми. Вдъхновено от ценностите отговорност, почтеност и уважение, образованието в Американския колеж насърчава учениците да развиват интелект и характер, да прилагат критично мислене, да действат самостоятелно и отговорно. Колежът предлага общежитие за учениците извън София.

Приемът след 7. клас се определя от резултатите от изпит, който оценява академичните постижения в три основни области: математика, четене и писане. Този процес затвърждава нашето дългогодишно убеждение, че всеки приет ученик в колежа трябва да има способностите и мотивацията да се справя успешно във взискателна академична среда, като чрез своя стремеж към откривателство и активна позиция обогатява живота на общността.

Колежът остава верен на постоянния си ангажимент за осигуряване на равни възможности и достъпност на образованието чрез програма за намаляване на учебните такси и предоставяне на пълни стипендии за талантливи ученици с различен произход и социална принадлежност. Учениците получават подкрепата на също толкова талантлив екип от български и чуждестранни преподаватели. Те ги наставляват и вдъхновяват както в час, така и извън училище – чрез участие в над 120 ученически клуба, ученически олимпиади, национални и международни състезания и събития във и извън колежа. Резултатът е общност, която цени както високите очаквания, така и ангажираността, изпълнена със съдържание и смисъл.

В Американския колеж всеки академичен предмет има значение. Учениците развиват своите интереси чрез иновативни преподавателски методи и технологии, които свързват теорията с практиката. С шест академични профила, лични съветници за академично и кариерно консултиране и уникална училищна среда, включваща модерно общежитие, колежът подкрепя както академичното израстване, така и личностното усъвършенстване на учениците.

Зрелостниците на колежа получават българска и американска диплома за средно образование и продължават обучението си в престижни университети в България и по света. Вдъхновен от мисията си за високи постижения, почтеност и обществена ангажираност, Американският колеж в София възпитава постоянно усъвършенстващи се и ангажирани граждани, подготвени да посрещнат предизвикателствата на един променящ се свят. Поколения възпитаници на колежа продължават тази мисия, заемайки лидерски позиции в академичните, бизнес и обществени среди в България и по целия свят.

Научете повече за колежа на: https://acs.bg/admissions/bulgarian-students-admission-after-grade-7/