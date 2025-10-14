График за почистване на дъждоприемни шахти от 13 до 17 октомври

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 13 октомври (понеделник): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул.“Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/

На 14 октомври (вторник): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов“

На 15 октомври (сряда): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ – западно платно, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул.“Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел „Родопи“

На 16 октомври (четвъртък): бул. „Христо Ботев“ и „Коматевски транспортен възел“, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „Д.Талев“, ул. „Даме Груев“

На 17 октомври (петък): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, р-н Северен в пространството бул. „Марица-север“, мост над „Напредък“, бул. „Северен“, ул. „Васил Левски“