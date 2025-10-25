Поне 1000 лева за нощувки трябва да си задели всяка двойка, която иска да гостува в Пловдив по време на фестивала Phillgood, на който ще пристигнат страхотните банди The Cure, Moby и Gorillaz в средата на юли месец 2026 година.

При проверка на цените в сайтовете за резервации, като booking.com се вижда неколкократно поскъпване на цените за летния сезон и най-вече уикенда на фестивала. Цени за спане от петък, 17 юли, до понеделник, 20 юли в центъра на града под 1000 лева почти няма, а много от възможностите са далеч над четирицифрената сума. Сравнение с възможностите за престой за един дълъг уикенд в средата на юни показва, че поскъпването е между 3 и 4 пъти.

Цените за нощувки от петък до понеделник само няколко седмици по-рано са значително по-ниски

Малко по-приемливи са възможностите, които предлагат регистрираните хазяи в AirBnb, но цените и там, с единични изключения, започват от около 800 лева.