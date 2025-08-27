Две жени са пострадали при пътно произшествие вчера в Пловдив. Към 15 ч. екип на сектор „Пътна полиция“ посетил сигнал, че на ул. „Полк. Сава Муткуров“ движещ се на заден ход лек автомобил „Пежо“ ударил пешеходки на 73 и 48 години.

След медицински прегледи и двете жени са освободени за домашно лечение. Водачът на колата, на 34 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“.