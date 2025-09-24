„Духовни маршрути“ приключва сезона с разказ за Пловдив и киното

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града по стъпките на четвъртия, последен маршрут, част от есенния етап на проекта „Духовни маршрути в Пловдив 2025“, посветен на литературата, архитектурата, киното, театъра и изобразителното изкуство в Пловдив, който се провежда в четири поредни съботи през месец септември.

Тази събота маршрутът е посветен на „Пловдив и киното“, сборният пункт е в 17:00 ч. пред сградата на общината. Водачи в последното за сезона пътешествие, ще са доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев.

Пловдив неведнъж е играл главна роля – не само в историята, но и на киноекрана. Още от златните години на българското кино, градът е бил естествена сцена за драматични сюжети, исторически разкази и международни продукции. Кино „Балкан“, „Република“ („Пикадили“) и „Ботев“ („Екселсиор“) са емблематични пловдивски салони, в които поколения зрители са се срещали с магията на седмото изкуство.

Маршрутът преминава по улиците и дворчетата на Стария град – любим декор за режисьори от България, Европа, Холивуд и дори Боливуд. Улица „Съборна“, къщите „Хиндлиян“ и „Недкович“, Хисар Капия и околните калдъръмени улички са били снимачна площадка на десетки ленти.

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Тойеуниверситетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург.

Теодор Караколев е историк на изкуството с магистърска степен от Нов български университет, изучава периода между двете световни войни. Занимава се с проучвания и популяризиране на архитектурата и изкуството във фондация „Български архитектурен модернизъм“. Той е един от авторите на Под тепето.

Входът е свободен!