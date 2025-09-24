Арестуваха мъж от Чепеларе за убийството на екопътека Невястата

42-годишен мъж бе арестуван за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ над Смолян, съобщиха от прокуратурата. Той е бил задържан близо до горска хижа край Чепеларе около 21 часа вчера.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември вечерта Н.Н. се намирал на екопътека „Невястата“ в землището на Смолян. Целта му била да срещне бъдещата жертва П.Х., за когото знаел, че се придвижва в района заедно с неговата бивша приятелка.

Към 20,30 ч. той забелязал, че двамата се връщат по екопътеката и се отправят в посока към близкия паркинг. Без да разговаря с тях, Н.Н. ги напръскал с лютив спрей в очите, след което извадил нож и нанесъл няколко прободно-порезни рани по тялото на П.Х. Съборил жената на земята и поставил белезници на ръцете й. След това се оттеглил от местопроизшествието и се укрил.

Жената, която е придружавала П.Х., не е пострадала. Тялото на починалия мъж е било открито на 22 септември сутринта от гражданин, който е подал сигнал на тел. 112. Установено е, че П.Х. е починал от остра кръвозагуба.

Н.Н. е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Днес, 24 септември 2025 г., Окръжна прокуратура-Смолян ще повдигне спрямо него обвинение за извършено умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор той ще бъде задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

По досъдебното производство се извършват активни действия по разследването.