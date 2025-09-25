Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Свети Георги“в Световния ден на сърцето

Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Свети Георги“ ще проведе безплатни профилактични кардиологични прегледи на 29 септември 2025 г., в рамките на Световния ден на сърцето. Инициативата е част от кампанията на болницата „Здраве за всички“.

Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда, миокарда и ендокарда.

За една година през Клиниката по кардиология преминават средно по 6500 пациенти. Най-честите заболявания на сърцето са в следствие на хипертония, тютюнопушене, липидемия, диабет.

Сърдечно-съдовите заболявания остават сред водещите причини за смърт в света – ежегодно над 17 млн. души губят живота си вследствие на такива проблеми.

С инициативата „Здраве за всички“, УМБАЛ „Свети Георги“ цели да насърчи ранното откриване и навременното лечение на сърдечните заболявания, да повиши информираността и да улесни достъпа до специализирана медицинска помощ. Системната профилактика и навременният достъп до специалисти са сред най-ефективните подходи за намаляване тежестта на сърдечно-съдовите заболявания и за подобряване качеството на живот на пациентите.

Прегледите ще се извършват в кабинет №2 след предварително записване на тел. 032/602 377. Те са насочени към хората с рискове и сърдечни проблеми, като ще се предоставят висококвалифицирани консултации от специалисти с дългогодишен опит в областта на кардиологията.