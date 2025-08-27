Без вода в централни части на Пловдив

Авария на водопровод на кръстовището на ул.“Антим 1-ви“ и ул.“Александър Екзарх“ в централната част на града остави живущите в близост без вода.

Ремонтна дейност на кръстовището на бул.“Санкт Петербург“ и бул.“Менделеев“ до Аграрния университет е причината и в този район да няма водоснабдяване.

В Остромила също тече ремонт – на ул.“Коматевско шосе“ №71. Близките адреси са без вода.

В Съдийски няма водоснабдяване в близост до ул.“Персенк“ №6, където е станала авария.

От ВиК Пловдив предвиждат тези аварии да бъдат отстранени до 17 часа днес.

В Асеновград има авария на ул.“Орфей“ №6. Без вода е и квартал Долни воден – причината е авария на ул. „Гергана“.

В първомай без вода е районът на ул.“Плодородие“.

Проблеми по водопроводната мрежа има и в Съеднинение – авария има на ул.“Тракия“.

Авария има и в Стамболийски на ул.“Шовальов“.

В Брестовица има аварии на ул.“Христо Ботев“ и ул.“Кирил и Методий“.

Нарушено е водоподаването в селата Татарево и Долна махала.