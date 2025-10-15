Председателят на Общински съвет връчи отличието „Почетен знак на град Пловдив“ на Армейски спортен клуб „Тракия“, който бе удостоен за изключителни заслуги и принос в развитието на спорта и обществения живот на град Пловдив и допринасяне за висок национален и международен престиж. Армейски спортен клуб „Тракия“ се е превърнал във водещ център по спортна стрелба в страната и вече 20 години заема комплексното първо място в класацията на Българския стрелкови съюз. Отличието бе получено от председателя на клуба Камен Шишманов, придружаван от десетки състезатели и шампиони от клуба, които изпълниха залата на Общински съвет. Сред тях бяха олимпийският медалист Петър Запрянов, младежкият олимпийски шампион Кирил Киров, олимпийската младежка медалистка Лидия Ненчева, Европейският шампион Антон Ризов, който е и Почетен гражданин на Пловдив, състезателите в националния отбор на България Мариета Канева, Георги Канев, Зорница Бонева, Виктор Бонев.

„Поднасям искрените благодарности от името на спортния клуб за взетото решение. Повече от 20 години нашият клуб е най-успешния стрелкови клуб в цялата страна. Нашите успехи са плод на много труд и усилия на треньори и състезатели и с помощта на Общински съвет и Община Пловдив. Макар да е по-трудно да се задържиш на върха аз вярвам, че нашият клуб ще продължи да бъде там и занапред“, заяви Шишманов в своето слово пред Общинските съветници.

До настоящият момент АСК „Тракия“ е завоювал медали и отличия от:

✓ Олимпийски игри – 1 бронзов медал

✓ Младежки олимпийски игри – 2 златни медала.

✓ Световни първенства – 1 бронзов медал.

✓Европейски първенства – общо 13 медала, от които – 1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови.

✓ Международни турнири – общо 162 медала, от които – 60 златни, 53 сребърни и 49 бронзови.

✓Държавни първенства – общо 868 медала, от които – 341 златни, 294 сребърни и 233 бронзови.

Подобрени са общо 47 национални рекорда от състезатели на клуба. Всяка година в клуба се обучават няколко хиляди души. Обучението, оръжията, боеприпасите, екипировката и всичко останало за състезателите е безплатно. Всички разходи по учебно-тренировъчния и състезателен процес на паралелката по спортна стрелба към СУ„В. Левски“ целогодишно се поемат от клуба. Нонка Матова и Антон Ризов са удостоени с почетното звание „Почетен гражданин на град Пловдив“, Петър Запрянов, Кирил Киров и Лидия Ненчева са носители на „Почетен знак на град Пловдив“.