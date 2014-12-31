Годината в снимки

ГласовеМнения

Новината на 2014-та за Под тепето: Пловдив е Културната столица на Европа за 2019г.

Пловдив празнува заедно титлата Културна столица на Европа2014-та! Година наситена от протести, природни стихии, задкулисие и банкови трусове. Година на избори и политически франкенщайни. Година на кръв по пътища и полицейски палки, стотици и хиляди заглавия с „Шок и Ужас” отпред за колегите от повечето от интернет медиите. Да, година на сълзи, разбити глави, съдби, животи. Но и на добри новини…

Десетки хиляди излязоха по улиците на града в Нощта на музеите и галериите Изборът на Пловдив за Културна столица на Европа през 2019г! Това е новината на годината за Под тепето. Тъй като медията ни предпочита светлата страна на живота, годишният ни фото обзор  започва именно с най-позитивната случка за града ни. Целият ни информационен поток около битката за арт център на Стария континент предизвика изключително голям интерес у вас, читателите. Това е новината, с която на Пловдив му поникнаха криле, сега предстои по-сложното- полетът. В който ние вярваме. И който ще отразяваме плътно, цветно и истинно в следващите четири години. В тях ще приключенстваме заедно. За приземяване не мислим…   

Завърши вторият етап от реконструкцията на Римския стадионКрилете поникнаха в началото на септември, когато след изключителен труд, положен от много хора, градът ни се окичи с така важната титла. Отпразнувахме я всички, заедно, на една маса на Главната. Пихме вино и пяхме. Беше красиво. Красиво като близо 100-те хиляди, наводнили улиците на града в юбилейното издание на Нощ на музеите и галериите. Красиво като съживяването на Капана. Като провеждането на първия гигантски международен архитектурен конкурс за Площад Централен.  Като реставрацията на сграфитото на Слона в Върнахме блясъка на сграфитото на Слона в Стария градСтария град, в който процес имахме немалка роля. Основна такава играхме и в печалната акция по опита за разкриване на стенописа на Йоан Левиев в Дома на културата. Оказа се, че той е изчезнал безследно при златния ремонт на сградата. Виновни, естествено, няма. Лошата новина бе белязана от един позитивен знак- диалог с общинската администрация. С такъв обаче не можем да се похвалим относно бъдещето на сакралното за Пловдив Небет тепе. Като обществено отговорна медия Под тепето, заедно с пловдивския екип на БНТ организира експертен дебат по темата, който представители на проектантския екип и общината пропуснаха по една или друга причина. Надяваме се 2015-та да е по-диалогична и прозрачна в отношенията между власт, медии и общественост.

Тъжната констатация- стенописът на Йоан Левиев в Дома на културата е изчезнал безследно Пожелаваме си през следващата година, на този ден, да ви предложим повече снимки от добрите новини, от разрешени обществени проблеми, от защитени и реализирани каузи. Пожелаваме си усмивките да преобладават пред окървавените физиономии, да пишем за обич, а не за омраза. Пожелаваме на Вас, читателите, 2015-та да е година на полет и осъществени мечти. Година на страст, а не на страх. Година на вяра, а не на безверие.   

Щастлива Нова година, приятели!  Жители на Аджисана гласуват под строй на парламентарните избориВ началото на годината горя Младежкият хълмОгнеборци в рискована битка с огнената стихия на тепетоИ Пловдив вече си има вампир- в Под тепето първи писахме за сензацията в подножието на ТрихълмиетоПрез лятото безследно изчезна младият художник Стефан Маринов. И до днес няма ни следа от негоПриятели и познати на Стефан го издирваха в продължение на месец, но безрезултатноХлапе от Столипиново си е намерило двулевка в калта при бутането на незаконни постройки в махалатаСтроеж в подножието на Стария град застраши две къщи Добрата новина от Катуница- Веселин Христов и половинката му Ваня се сдобиха с наследникРайна Петрова кметския кабинет в Централен със съдебната залаПотоп за едни, романтика за другиСпец ченгета се стягат за извеждане на барикадирал се в дома си Христо Енчев малко след инцидента в ЛясковецНеизвестни запалиха Мерцедесът на адв. Диян КолевГрозен атентат имаше и срещу пейката на художника Атанас Хранов край Дома на културатаРенесанс за пловдивската операНово село под обсада от незаконни динозаври Нощ на музеите и галериитеКрила за всеки вкусВелико приятелство- Наско Хранов изработи изключителна писателска маса за Сашо СекуловСправедлива революция на ЛаутаПод тепето разкри пред Пловдив какво крие бившият Нар-Маг Бомбата КТБКАТ тества полемичното кръгово край Водната палатаТъжен януари- угасна големия Кольо КарамфиловСашо Морфов се прощава с приятеля си в Градската художествена галерияТефтерчето на Киро Рашков предизвика медийна истерия, институциите пак пасуваха, а към днешна дата никой не помни за негоНиколай Пловдивски превзе Св. Кирик обграден от гологлави каяндриДеца се молят за УкрайнаПърва копка в превръщането на Капана в пешеходна зонаБожествената Райна Кабаиванска се върна на Античния театърРумяна Димитрова се обясни в любов на Николай Пловдивски, пожела да роди деца на митрополитаНай-дългото хороПроектът за Втори гребен канал раздели обществеността Португалското студио Фора спечели конкурса за нова визия на Площад ЦентраленАкция на архитекти срещу пазения в тайна проект за реконструкция на Небет тепеУченици от Сценични кадри се опитаха да спасят дърво край школото си, но не успяха- отсякоха го4-годишният Павел загина заключен при горяща печка ЧудоКомисия от МК проверява състоянието на Деметра- плачевно еАрхитекти, общественици и хора на изкуството се обявиха срещу проекта за крепост до зъбер на Небет тепе в експертния дебат, организиран от Под тепето и БНТ- ПловдивВзривеното пловдивско дерби, в което агитката на Локо прекъсна мача с канодада от бомби в опит да изгони Коко ДиневБомбардираната ЛаутаЦвети Пиронкова със специална награда от общината след титлата в Сидни през януариNo commentНовия политик вкара в Марица брандирани с лика му юнаци на ЙордановденНовия политик вече като евродепутат, обграден от три девойки на летището в БрюкселСъбориха изключителна близо 100-годишна къща край Марица, за да вдигнат поредна нова кооперация Николай Пловдивски отново своеволничи в паметник на културата- катедралата Св. БогородицаПотопът в Пловдив в началото на лятотоПод тепето откри запалените джипове на депутата от ГЕРБ Антоний ЙордановДо остров Адата и назад с екипа на фондация Пловдив 2019 и коня Бойко БорисовЛетящи китайци откриват фестивала One Dance WeekОхранители от Даикс СОТ несправедливо биха и унизиха Никола Читанов на ГлавнатаНиколай Пловдивски остави храм-паметника в село Черноземен да се руши като отказа да бъде реставриран с европейски париПогромът на Джумая джамияПротестът пред Съдебната палата в защита на карловската Куршум джамия, който завърши с кръв и погромиПротест срещу кабинета Орешарски пред панаира, в който се е събрал елитът на БСПВ областната управа: Довиждане, Венци Каймаканов, няма да ни липсвашМъгла като стена през март предизвика невиждана катастрофа на магистралата с 2 жертви и над 20 премазани автомобилаПринц Едуард посети британските гробища в Пловдив през април Жерар Депардийо хапва риба в пловдивски ресторантДъга над Античния

