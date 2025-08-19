БългарияГрадътНовини

Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:23ч, вторник, 19 август, 2025
974 147 Преди по-малко от минута
АМ Марица

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.

Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.

Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

