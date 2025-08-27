Влак излезе от релсите и блокира улица в София

\n\u0422\u043e\u0432\u0430\u0440\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u043a \u0438\u0437\u043b\u0435\u0437\u0435 \u043e\u0442 \u0440\u0435\u043b\u0441\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u041f\u0440\u043e\u043c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0437\u043e\u043d\u0430 "\u0418\u0441\u043a\u044a\u0440" \u0432 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430.\n\n\n\n\u0418\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u044a\u0442 \u0441\u0435 \u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043d\u0430 \u0443\u043b. 5010.\n\n\n\nT\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u044a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u043d\u0430\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u043d\u0438 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0438. \u041f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e.\n