БългарияНовини

Влак излезе от релсите и блокира улица в София

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:40ч, сряда, 27 август, 2025
0 168 Преди по-малко от минута

Товарен влак излезе от релсите в Промишлена зона „Искър“ в столицата и блокира улица.

Инцидентът се е случил на ул. 5010.

Tрафикът преминава през обходни маршрути. Полицията регулира движението.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:40ч, сряда, 27 август, 2025
0 168 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина