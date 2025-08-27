БНБ отчита ръст на лихвите по кредити за домакинствата през юли

През юли 2025 г. лихвените проценти по различни банкови продукти у нас продължават да се колебаят, като при потребителските и жилищните кредити се наблюдава леко повишение, докато при част от корпоративните кредити и депозитите – спад. Това сочат актуалните статистически данни на Българската народна банка (БНБ).

Кредити за домакинствата: растящи лихви при потребителското и жилищното финансиране

Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове се увеличава с 0,40 процентни пункта, достигайки 9,15%. Успоредно с това, годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми се повишава с 0,39 пункта до 9,53%.

Леко поскъпване има и при жилищните кредити. Средната лихва при тях достига 2,44% (увеличение от 0,01 п.п.), а ГПР – 2,75%.

В същото време лихвите по т.нар. „други кредити“ в левове, вкл. за сдружения на собственици по Националната програма за енергийна ефективност, се понижават с 0,10 пункта до 4,05%. За работодатели и самонаети лица понижение има с 0,11 пункта до 4,14%.

Овърдрафтът в левове поевтинява с 0,05 п.п. до 13,69%, докато кредитите по кредитни карти извън гратисен период поскъпват леко – с 0,04 п.п. до 21,36%.

Бизнес кредити: ръст за заеми в левове, спад за част от евровите

При фирменото кредитиране се забелязват разнопосочни тенденции. Средната лихва по заемите до 1 млн. евро, отпуснати в левове, се увеличава с 0,08 п.п. до 4,06%, а при кредитите над този праг – с 0,01 п.п. до 4,04%.

В контраст, заемите до 1 млн. евро в евро поевтиняват с 0,24 п.п. до 4,05%, а тези над 1 млн. евро – с 0,47 п.п. до 4,22%.

Лихвите по овърдрафт за бизнеса също бележат спад – с 0,02 п.п. до 3,36% при левовите и с 0,07 п.п. до 3,66% при евровите.

Депозити: повече лихви за домакинствата, по-малко за бизнеса

При домакинствата лихвените проценти по депозитите с договорен матуритет се покачват: с 0,08 п.п. до 0,95% за левовите и с 0,40 п.п. до 1,42% за евровите спестявания. Овърнайт-депозитите остават практически непроменени – 0,01% и за двете валути.

Депозитите с предизвестие в левове се повишават леко до 0,23%, докато при тези в евро няма промяна – остават на 0,16%.

Фирмените депозити с договорен матуритет обаче поевтиняват. При левовите се отчита сериозен спад от 0,85 п.п. до 1,52%, а при евровите – намаление с 0,17 п.п. до 1,48%. Лихвите по овърнайт-депозитите за бизнеса остават на нива от 0,05% в левове и бележат лек ръст до 0,14% в евро.