Урсула фон дер Лайен идва в България

Урсула фон дер Лайен ще пристигне на посещение в България тази неделя, съобщават от Европейската комисия. Тя ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. Двамата ще посетят водещото държавно предприятие във военната промишленост и най-голям обект за производство на боеприпаси в страната.

Посещението на председателя Европейската комисия ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.