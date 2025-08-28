Проучване: 70% от българите ръкопляскат след кацане

Защо някои пътници избухват в аплодисменти след кацане, а други просто мълчат? Традицията да се ръкопляска в самолета отдавна разделя пътуващите – предизвиква дебати сред авиационни среди и дори шеги сред честите пътници. За да проучи това явление авиокомпанията Wizz Air проведе международно проучване. Над 4500 пътници и 150 члена на кабинния екипаж от мрежата на компанията взеха участие в анкетата.

Данните разкриват интересни културни различия: около 47–48% от пътниците на полетите на Wizz Air в Унгария и Румъния ръкопляскат при кацане, докато в страни като Великобритания, Швейцария и Сърбия процентът е под 30%. Най-висок дял на ръкопляскания е отчетен сред пътниците от Грузия – 75%, а България е на второ място, като 70% от българските пътници признават, че ръкопляскат след кацане.

Аплодисментите са най-често срещани при ваканционни полети и сред по-рядко пътуващите пътници. 70% от респондентите, които летят веднъж годишно, ръкопляскат при кацане, в сравнение с 59% от тези, които пътуват няколко пъти годишно, и едва 40% от най-редовно летящите (над 10 полета годишно).

Сред основните мотиви за ръкопляскане пътниците посочват успешно и комфортно пристигане (особено често срещано в Централна и Източна Европа – 34%), както и израз на благодарност към пилотите и екипажа. В Западна Европа ръкопляскането по-често се възприема като признание за професионализма на авиационния персонал (28%). Любопитно е, че около 20% от анкетираните казват, че ръкопляскат просто защото и останалите пътници го правят.

По-младите хора са по-склонни да аплодират: 64% от пътниците на възраст между 18 и 24 години го правят при кацане, в сравнение с 50% при възрастовата група 25–34, 54% сред хората на възраст 35–44 години и 57% при тези между 45 и 64 години.

Освен това, две трети от анкетираните членове на екипажа споделят, че тази практика постепенно намалява. Според наблюденията на екипажа, най-ентусиазираните аплодисменти идват от пътници от България, Румъния, Албания и Италия.

„За мнозина аплодисментите след кацане представляват форма на споделено чувство на облекчение. Те съчетават благодарност и усещане за възвръщане на контрол след преживяване, в което той е бил поверен на други. Човешката психика черпи сигурност от малки ритуали – особено от онези, които създават чувство за принадлежност и безопасност. А понякога едно обикновено ръкопляскане е точно това – малко, но значимо микро-празненство.“, заключиха психолозите от проекта.

„Около 70% от българските пътници аплодират при кацане. Това е обичай с десетилетна история – още през 60-те и 70-те години ръкопляскането е било често срещано на чартърни полети из цяла Европа. България е едно от малкото места, където тази традиция е все още жива. За нас това е прост, но показателен знак – въпреки че летенето е станало рутина за мнозина, в България хората все още го възприемат като преживяване, което си заслужава да бъде оценено.“, коментира Даяна Георгиева, посланик на Wizz Air в България.