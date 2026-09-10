13 деца са установени след сбиването край мола в Пловдив

Всичките 13 участници в сбиването между две групи тийнейджъри в Пловдив са установени от полицията. Децата са на възраст между 12 и 15 години, съобщиха от ОДМВР-Пловдив.

По данни на полицията двете групи се познавали отпреди. Първоначално между тях възникнал конфликт на територията на пловдивски мол. Охраната се намесила и извела едната група от обекта.

Конфликтът продължил на бул. „Руски“

След това двете групи отново се срещнали на бул. „Руски“, където продължили да се обиждат и да се саморазправят.

Сигналът на телефон 112 е подаден около 15:20 ч. На място незабавно е изпратен автопатрул на Второ районно управление.

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Полицаите установили всички 13 участници. Децата били отведени в районното управление в присъствието на родителите им, а инспектор от Детска педагогическа стая е снел обяснения от тях.

Започнала е проверка

Един от участниците е бил прегледан от екип на Спешна помощ.

От полицията уточняват, че към момента не е потвърдено твърдението за пострадал в резултат на горене със запалка.

По случая е започнала проверка, като е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.