Свлачище затвори пътя от Асеновград до Смолян

Снимката е илюстративна
Свлачище затвори пътя до Смолян днес. Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград, в посока Бачково.
Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч. на тел. 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.
348 коментари
http://aeromedsrx.com/# Cheap Viagra 100mg
https://everameds.xyz/# Cheap Cialis
https://aeromedsrx.xyz/# AeroMedsRx
sildenafil online: Sildenafil 100mg price – AeroMedsRx
trusted Kamagra supplier in the US fast delivery Kamagra pills fast delivery Kamagra pills
kamagra oral jelly: kamagra oral jelly – order Kamagra discreetly
AeroMedsRx Cheapest Sildenafil online AeroMedsRx
http://prednexamed.com/# prednisone 10mg buy online