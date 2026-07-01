Ще забрани ли и България социалните мрежи за деца?

Преди няколко години подобна идея вероятно щеше да бъде определена като крайна. Днес обаче тя вече е закон в Австралия, а все повече държави обсъждат дали достъпът на непълнолетни до социалните мрежи не трябва да бъде ограничен със закон. На този фон логично възниква въпросът – възможно ли е подобна мярка да се появи и в България?

Дебатът се засилва на фона на все по-сериозните опасения за психичното здраве на децата, кибертормоза и времето, което най-младите прекарват пред екрана.

Светът все по-често избира регулации

Австралия вече стана първата държава, която въведе национална забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Законът задължава платформите да ограничават достъпа на непълнолетни, а при неспазване ги очакват сериозни финансови санкции.

Идеята бързо намери последователи. Великобритания подготвя сходни мерки, а Франция вече изисква родителско съгласие за деца под 15 години. В редица други европейски държави, сред които Германия, Дания, Испания, Полша, Гърция и Швеция, се обсъждат по-строги механизми за контрол върху достъпа на деца до социалните платформи.

В Съединените щати няколко щата също вече приеха ограничения, макар и в различна форма.

Защо темата става толкова актуална?

Причината не е само времето, което децата прекарват онлайн.

Според психолози и специалисти по детско развитие социалните мрежи могат да окажат влияние върху психичното здраве, самочувствието и начина, по който младите хора възприемат света около себе си. Сред най-често посочваните рискове са зависимостта от екрана, нарушенията на съня, тревожността, кибертормозът и контактите с непознати.

Особено внимание се обръща и на алгоритмите на платформите, които насърчават продължителното потребление на съдържание и затрудняват откъсването от телефона.

А каква е ситуацията в България?

Българските деца не правят изключение от световната тенденция. Все повече ученици създават профили още преди минималната възраст, определена от самите социални мрежи.

TikTok, Instagram, YouTube и Snapchat са сред най-предпочитаните приложения, а за немалка част от децата смартфонът се е превърнал в основен източник на общуване, забавление и информация.

Според последните европейски проучвания значителна част от българските родители също изразяват притеснения за времето, което децата прекарват онлайн, както и за съдържанието, до което имат достъп.

Възможна ли е подобна забрана у нас?

На теория – да. Подобни ограничения могат да бъдат въведени чрез национално законодателство или като част от бъдещи европейски регулации.

Практическото изпълнение обаче изглежда далеч по-сложно. Най-голямото предизвикателство е надеждната проверка на възрастта на потребителите. Това би изисквало използването на лични документи, лицево разпознаване или други технологии, които неизбежно поставят въпроси за защитата на личните данни.

Освен това експерти предупреждават, че подобни ограничения могат сравнително лесно да бъдат заобиколени чрез VPN услуги, фалшиви профили или използване на по-слабо регулирани приложения.

Забрана или по-добри правила?

Макар все повече държави да търсят законодателни решения, немалко специалисти смятат, че пълната забрана едва ли е единственият изход.

Сред най-често обсъжданите алтернативи са по-сериозното обучение по дигитална и медийна грамотност, по-активният родителски контрол, по-строги правила за самите платформи и ограничаване на алгоритмите, които насърчават прекомерното използване.

Едно обаче изглежда безспорно – темата за безопасността на децата в интернет вече не е въпрос на бъдещето. Докато технологиите се развиват с огромна скорост, държавите все по-често са изправени пред необходимостта да намерят баланс между свободния достъп до информация и защитата на най-младите потребители.

Снимка: Pixabay