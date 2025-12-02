БългарияГрадътНовини

Следващият национален протест ще бъде по време на вота на недоверие

20:08ч, вторник, 2 декември, 2025
Следващият национален протест ще се проведе по време на вота на недоверие, става ясно от социалните групи във Facebook.

Все още не е ясно дали заседанието ще бъде насрочено за понеделник или вторник, поради което не е уточнена и самата дата на протеста.

Екипът от вчера не е организатор на протести, провеждащи се днес или утре в Пловдив, става ясно от публикация в събитието за 1 декември.

Очаквайте подробности.

