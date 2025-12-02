Следващият национален протест ще бъде по време на вота на недоверие

Следващият национален протест ще се проведе по време на вота на недоверие, става ясно от социалните групи във Facebook.

Все още не е ясно дали заседанието ще бъде насрочено за понеделник или вторник, поради което не е уточнена и самата дата на протеста.

Екипът от вчера не е организатор на протести, провеждащи се днес или утре в Пловдив, става ясно от публикация в събитието за 1 декември.

