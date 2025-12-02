Василев: Ще внесем вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка

Асен Василев обяви, че ако правителството не подаде оставка през тази седмица, „Продължаваме промяната“ ще внесе вот на недоверие. Според него гражданите настояват за нови избори и страната трябва да им даде тази възможност.

По повод вчерашния протест в София Василев заяви, че демонстрацията е преминала мирно, без инциденти. Той подчерта, че инцидентите са били дело на провокатори и агитки, докато МВР не е реагирало.

Снощният протест зае площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет в София, като гражданите изразиха недоволство срещу проектобюджета за 2026 г. Демонстрации имаше и в други градове. Организаторите бяха от ПП-ДБ, а поводът за протеста бе отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли внесения проектобюджет. В късните часове се стигна до безредици, от които партията се разграничи.

Асен Василев подчерта, че правителството е можело да реагира по-рано:

„Хората искат оставката на кабинета, както и излизането на Борисов и Пеевски от политиката. Това правителство няма моралното право да управлява повече страната.“

Василев коментира и въпроса с държавния бюджет, като отбеляза, че удължителен бюджет е необходим, за да може страната да функционира нормално. По думите му такъв закон позволява да се включат увеличените майчински и социални плащания, без да създава проблеми, а след избори ще бъде приет пълноценен бюджет.

Той добави, че от вчера във всички банки и в БНБ са налични стартови пакети с евро, съдържащи банкноти и монети с изображение на Мадарския конник.