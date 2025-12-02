Незаконно строителство в единичен паметник на културата бе разкрит от институциите. Това се случи благодарение на активността на пловдивския архитект Варвара Вълчанова -Лаубшер, която пусна сигнал до администрацията на район Централен и до РДНСК като собственик на имот на ул. „Опълченска“ 1, в границите на който се извършват нерегламентираните дейности.

„Собственик съм на имот в сграда, единичен паметник на културата. В двора на имота има двуетажна жилищна постройка. От няколко дена в посочения имот се извършват строители дейности – надстрояване на покрива. Осъществих разговор със строителите работещи на обекта, същите не бяха в течение дали има издадено разрешително за строеж. Ако сградата бъде надстроена, това ще ограничи гледката и светлината в помещението, което ползвам като офис“, пише в сигнала си до РДНСК арх. Вълчанова -Лаубшер. Тя подчертава, че за извършваните дейности няма разрешително за строеж, а и че такова не може да бъде издадено поради факта, че няма съгласуване с НИНКН. Въпреки това строителните дейности продължават, по думите й.



Тя се обърнала писмено и до район Централен, откъдето се отзовали на място. На база жалбата за незаконно строителство в единичен паметник на културата от администрацията направили проверка и видели, че наистина се реализират строителни дейности. Инвеститорът заявил, че разполага с уведомление за ремонт на покрив, но имало видимо надстрояване на зидове.

„ Собствениците на въпросния обект не разполагат с нужната документация за подобни дейности в единичен паметник на културата- нямат строително разрешение. Регистрирани са нерегламентирани намеси върху недвижимо културно наследство, несъобразени с вида на паметника. Вече е изготвен протокол за извършване на незаконно строителство, който ще бъде връчен на инвеститора още утре“, коментира казуса пред Под тепето кметът на район Централен Георги Стаменов.